Mama-Alltag: Chrissy Teigen pumpt ab, wann immer sie kann!

Chrissy Teigen (37) gibt einen ehrlichen Einblick in ihr Leben! Das Model und ihr Mann John Legend (44) begrüßten am 13. Januar ihre Tochter Esti Maxine auf der Welt. Damit sind die Eheleute bereits dreifache Eltern. Ihre Follower im Netz lässt die US-Amerikanerin oft an ihrem Leben teilhaben. Die TV-Bekanntheit beweist nun mit herrlich authentischen Bildern: Milch abpumpen geht immer!

Die 37-Jährige postet auf Instagram eine Reihe Bilder und Videos. Offensichtlich muss sie ihren regulären Alltag und das Mutter-Sein unter einen Hut bekommen. Zu sehen ist unter anderem Chrissy, wie sie auf dem Sofa sitzt und mit einer Flasche an jeder Brust Milch abpumpt. Ein anderes Bild zeigt, wie die Dreifachmama sogar während eines Video-Telefonats die Pumpen trägt. Weitere Videos zeigen ihre älteren Kinder herumtollen oder den Kinderwagen schieben. Dazu schreibt die Beauty: "Das Leben in letzter Zeit."

Erst kürzlich präsentierte die Brünette ihren neusten Familienzuwachs erstmals in den sozialen Medien. Ein süßes Foto der Kleinen zeigt sie friedlich vor sich hin schlummern. "Guck nur, wie du wie ein Baby aussiehst", schrieb Chrissy scherzhaft zu der Aufnahme.

Getty Images Chrissy Teigen, April 2022

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im März 2022 in Beverly Hills

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter

