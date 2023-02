Tom Bradys erster Red Carpet-Auftritt nach seiner Scheidung

Tom Brady (45) liefert einen ungewohnten Anblick! Der Footballspieler und Gisele Bündchen (42) gaben nach 13 gemeinsamen Ehejahren vergangenen Oktober ihre Scheidung bekannt. Das Liebes-Aus zwischen dem Sportler und dem Model verlief größtenteils friedlich – die beiden sollen sich einvernehmlich getrennt haben. Viele Jahre zuvor galten die zwei auf dem Red Carpet als das Glamour-Paar schlechthin. Doch das hat sich jetzt geändert: Tom legte seinen ersten Solo-Auftritt hin.

Der Quarterback besuchte am Dienstagabend die Premiere von "80 for Brady". In der Sportkomödie ist er an der Seite von Jane Fonda (85) und Rita Moreno (91) zu sehen, mit denen er auf dem roten Teppich ganz lässig für die Kameras posierte. Deutlich angespannter wirkte der 45-Jährige, als er sich alleine von den Fotografen ablichten ließ – trotz seiner langen Erfahrung im Blitzlichtgewitter scheint dies eine neue Situation für Tom gewesen zu sein.

Gisele dagegen lieferte Mitte Dezember den ersten öffentlichen Auftritt nach der Scheidung. Die 42-Jährige zeigte sich auf einem Event in Sao Paulo in einem goldenen Metallic-Kleid. Die zweifache Mutter schien sich wohlzufühlen und bei bester Laune gewesen zu sein.

Getty Images Rita Moreno, Tom Brady, Sally Field, Lily Tomlin und Jane Fonda bei der Premiere

Getty Images Tom Brady, Januar 2023

ActionPress / Splash News Gisele Bündchen in Sao Paulo

