Verfahren wurde eingestellt: Alexander Zverev ist dankbar!

Alexander Zverev (25) ist wohl ein Stein vom Herzen gefallen! Die Profitennis-Organisation ATP hatte ein Verfahren gegen den Star-Spieler eingeleitet, nachdem seine Ex-Freundin Olga Sharypova ihm psychische und physische Gewalt vorgeworfen hatte. Nach einer ausführlichen Untersuchung sind die internen Ermittlungen von ATP nun eingestellt worden – aufgrund von mangelnden Beweisen werde es auch keine disziplinarischen Maßnahmen geben. Alex ist darüber natürlich total erleichtert.

Auf Instagram gab der Freund von Sophia Thomalla (33) nun ein Statement ab: "Ich habe von Anfang an meine Unschuld beteuert und bestreite die gegen mich erhobenen haltlosen Anschuldigungen. Ich habe die ATP-Untersuchung begrüßt und voll und ganz mit ihr kooperiert und bin dankbar für die Zeit und Aufmerksamkeit, die sich die Organisation in dieser Angelegenheit genommen hat." Weiter erklärte Alex: "Zusätzlich zu den unabhängigen Untersuchungen der ATP habe ich auch Gerichtsverfahren in Deutschland und Russland angestoßen, die ich beide gewonnen habe."

Abschließend zog Alex ein positives Fazit: "Ich bin froh, dass die Angelegenheit endlich geklärt ist, und meine Priorität ist es jetzt, mich von meiner Verletzung zu erholen und mich auf das zu konzentrieren, was ich am meisten auf der Welt liebe – Tennis." Mit seiner Verletzung spielt er wohl auf den mehrfachen Bänderriss an, den er sich bei den French Open im Juni zugezogen hat.

Alexander Zverev im August 2022 in Hamburg

Alexander Zverev beim Training, 2023

Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2022

