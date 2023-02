Ex-US-Bachelorette Clare Crawley und Ryan haben geheiratet

Tolle Neuigkeiten für Clare Crawley (41)! Das Liebesleben der Ex-US-Bachelorette war in den letzten Jahren ziemlich turbulent. Hatte sie Mitte 2021 noch ihre Verlobung mit ihrem damaligen Freund Dale Moss erneuert, soll im September schon wieder "endgültig" Schluss gewesen sein. Wenig später gab es Gerüchte über eine Beziehung mit Jeff Dye. Nach etlichen Spekulationen über eine weitere Verlobung mit Ryan Dawkins steht fest: Clare ist jetzt eine verheiratete Frau!

Via Instagram veröffentlichte die 41-Jährige ein Hochzeitsfoto mit ihrem Ehemann und betitelte das Bild mit: "Mr. und Mrs. Dawkins!" Am Mittwoch, dem 1. Februar, haben sie während einer intimen Zeremonie in Sacramento, Kalifornien den Bund der Ehe geschlossen. "Wenn ich diesen Tag für den Rest meines Lebens wiederholen müsste, würde ich nichts daran ändern. Der glücklichste Tag meines Lebens, ohne Frage", schwärmte Clare im exklusiven Interview mit People.

Der CEO von Mascot Sports und die ehemalige Bachelor-Kandidatin verlobten sich im Oktober vergangenen Jahres, während sie ein Festival in Las Vegas besuchten. Schon vor einigen Tagen deutete Clare auf die Hochzeit hin, indem sie ein Bild von einem bestickten Taschentuch postete und ganz nach altem Hochzeitsbrauch schrieb: "...etwas Geliehenes. Etwas Blaues."

Anzeige

Getty Images Clare Crawley, ehemalige "The Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / clarecrawley Clare Crawley, US-Bachelorette

Anzeige

Getty Images Ex-US-Bachelorette Clare Crawley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de