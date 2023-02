Mega Cast: Til Schweiger ergattert begehrte Hollywood-Rolle!

Dieser Cast kann sich definitiv sehen lassen! Til Schweiger (59) hat sich in seiner langen Laufbahn als Schauspieler nicht bloß in Deutschland einen großen Namen gemacht, sondern auch in Hollywood! Bereits in "Inglorious Basterds" hatte der Produzent 2009 an der Seite von Hollywood-Größen wie Brad Pitt (59) und Diane Kruger (46) gespielt und große internationale Bekanntheit erlangt. Nun konnte Til erneut eine Rolle in einer großen Hollywood-Produktion ergattern!

Für den Film zum Zweiten Weltkrieg "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" spielt der Deutsche ein weiteres Mal neben großen Namen aus Hollywood. Wie Deadline berichtet, sind auch The Witcher-Star Henry Cavill und Henry Golding, bekannt aus "The Gentlemen", mit von der Partie! Außerdem mit Til vor die Kamera treten werden "Ich bin Nummer Vier"-Darsteller Alex Pettyfer (32), "Dune"-Star Babs Olusanmokun sowie der Neffe von Schauspiellegende Ralph Fiennes (60) Hero Fiennes Tiffin (25).

Erst kürzlich erreichte die Fans des Schauspielers die Nachricht, dass Til und Tina Ruland (56) gemeinsam für "Manta, Manta 2" vor der Kamera stehen. "Es fühlt sich auch nicht wie 30 Jahre an, die vergangen sind. Eher wie zwei oder drei Jahre", äußert sich die Darstellerin der Kult-Friseurin gegenüber der Bild.

