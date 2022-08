So ist der "Manta, Manta 2"-Dreh für Til Schweiger und Tina

Wie läuft es hinter den Kulissen der "Manta, Manta 2"-Dreharbeiten ab? 1991 kam der erste Teil der Actionkomödie in die Kinos – über 30 Jahre später stehen die Hauptdarsteller Til Schweiger (58), Tina Ruland (55) und Co. für die Fortsetzung vor der Kamera. Gedreht wird momentan in Köln, Dortmund und Umgebung. Wie ist es für die Darsteller, nach so langer Zeit wieder gemeinsam am Set zu sein?

Im Interview mit Bild am Sonntag erzählte der Bertie-Darsteller Til, dass es ein schönes Gefühl sei, wieder für "Manta, Manta" zu drehen. "Es fühlt sich auch nicht wie 30 Jahre an, die vergangen sind. Eher wie zwei oder drei Jahre", ergänzte Tina, die im Film die Friseurin Uschi verkörpert. Sie sei schließlich auch der Meinung, dass Til noch genauso wie damals aussehe: "Ich sehe dich und denke: Boah, was für ein heißer, geiler Typ!" Doch auch der 58-Jährige findet, dass sich seine Kollegin optisch kaum verändert habe.

Abgesehen davon gibt es aber auch einige Veränderungen am Set – vor allem im Cast. Til verriet: "Wir haben eine richtig krasse Besetzung: Moritz Bleibtreu (50), Wotan Wilke Möhring (55), Axel Stein (40), Timur Bartels (26) und Nilam Farooq (32). Und Evelyn Burdecki (33) spielt sich selbst. Meine Tochter Luna spielt Berties und Uschis Tochter Mücke und der Tim Oliver Schultz (34) ihren gemeinsamen Sohn." Sein leiblicher Sohn Valentin sei als Kameramann dabei.

Getty Images Tina Ruland, Dschungelcamperin

ActionPress Tina Ruland und Til Schweiger in "Manta, Manta"

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

