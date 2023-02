Neue Aufnahmen: Hier kuscheln Peter Klein und Yvonne innig

Ist das etwa ein neuer Bewies für Peter Kleins Untreue? Seit Tagen ist die Ehe von ihm und seiner Iris (55) das Topthema in den Schlagzeilen: Während der gelernte Maler mit seinem Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) in Australien war, soll er mit Yvonne Woelke (41) fremdgegangen sein. Das streitet er zwar ab – aber es kommen immer neue mögliche Beweise für eine engere Verbindung zu der Freundin von Djamila Rowe (55) ans Licht! Nun heizen weitere Kuschelbilder die Gerüchteküche wieder an!

Auf TikTok kursieren Bilder, die Peter und Yvonne in verfänglicher Pose zeigen: Sie sitzen nebeneinander am Flughafen – und kommen sich dabei gefährlich nahe. Yvonne lehnt vertraut an Peters Schulter, drückt die Nase an seinen Hals – der 63-Jährige hat liebevoll den Arm um seien Begleitung gelegt und ruht mit seiner Hand auf ihrem Rücken. Nach einer platonischen Bekanntschaft sieht das nun wirklich nicht mehr aus...

Die Bilder werden vor allem Peters Noch-Ehefrau Iris einen Stich ins Herz versetzen. Sie hatte bereits sehr verletzt auf Fotos reagiert, die die zwei beim gemeinsamen Durchqueren der Ankunftshalle gezeigt hatten. Doch auch körperlich geht es der Mutter von Daniela Katzenberger (36) inmitten des ganzen Dramas nicht gut: Sie soll per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Juni 2022

