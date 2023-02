Iris im Krankenhaus: Dani Katzenberger teilt traurige Emojis

Was will Daniela Katzenberger (36) damit sagen? Die Reality-TV-Bekanntheit dürfte momentan eigentlich jeden Grund zur Freude haben. Ihr Ehemann Lucas Cordalis (55) ist vom Dschungelcamp zurückgekehrt. Total happy empfingen die Katze und Töchterchen Sophia den Drittplatzierten. Doch dann die Schocknachricht: Danielas Mutter Iris Klein (55) musste mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht werden – laut Medienberichten soll es sich um einen internistischen Notfall handeln. Nun teilte Daniela eine Story, die Fragen aufwirft.

Schon seit einigen Wochen soll es Iris nicht gut gehen – der Grund: Ihr Mann Peter Klein soll sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben. Kurze Zeit, nachdem publik gemacht wurde, dass es einen medizinischen Notfall in der Familie gegeben haben soll, meldete sich Daniela in ihrer Instagram-Story: Sie teilte einen weinenden und betenden Emoji. Weitere Informationen gibt es bis dato aber nicht.

Iris jüngste Tochter Jennifer Frankhauser (30) plauderte bereits im Netz aus, dass das Fremdgeh-Drama der 55-Jährigen sehr zusetzen würde. "Es stehen so viele Vorwürfe im Raum, so vieles sieht schlimmer aus, als es wirklich war – und ja, es wurde sicher Mist gebaut", erklärte die Influencerin. Jedoch glaube sie nicht, dass es einen Seitensprung gegeben hat.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

