Neunter Todestag: So erfolgreich war Philip Seymour Hoffman

Neun Jahre ist es nun schon her. Jahrzehntelang begeisterte der Schauspieler Philip Seymour Hoffman (✝46) seine Fans auf der großen Leinwand. Dies sollte sich am 2. Februar 2014 jedoch schlagartig ändern, denn schockierende Nachrichten machten die Runde: Eine Überdosis Drogen führte zum tragischen Tod der Hollywood-Größe. Doch dank Philips zahlreicher Filmprojekte wird er im Herzen seiner Liebsten und Fans für immer weiterleben.

1992 hatte Philip seine erste Filmrolle ergattert. Seitdem zeigte er immer wieder, warum er zu den ganz Großen in Hollywood gehörte und wurde für seine Leistungen von Kritikern und Fans weltweit mit Lob überschüttet. Er gilt gar als einer der besten Charakterdarsteller seiner Generation und wurde 2006 für seine Darbietung in "Capote" mit einem Oscar ausgezeichnet. Doch nicht bloß als Schauspieler machte der Filmbegeisterte sich einen Namen, denn 2010 gab er mit der romantischen Komödie "Jack Goes Boating" zudem sein Debüt als Filmregisseur.

Kurz vor seinem Tod schaffte es die Hollywood-Legende, sich auch einem jüngeren Publikum bekannt zu machen. In Die Tribute von Panem verkörperte er in den letzten drei Filmen Plutarch Heavensbee. Aufgrund seines plötzlichen Ablebens während der Dreharbeiten musste das Drehbuch des finalen Films jedoch so verändert werden, dass Teile von Philips Textes stattdessen an Woody Harrelson (61) übergeben wurden, der in dem Franchise als Haymitch Abernathy zu sehen war.

Anzeige

Getty Images Philip Seymour Hoffman, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Philip Seymour Hoffman, 2006

Anzeige

Getty Images Philip Seymour Hoffman in New York 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de