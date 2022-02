Cooper Hoffman wollte nie wie sein Papa werden. In Paul Thomas Andersons neuem Filmdrama gibt der New Yorker an der Seite von Alana Haim sein Film-Debüt. Doch obwohl es seine allererste Rolle ist, schlägt sich das Nachwuchstalent wirklich gut vor der Kamera. Kein Wunder, immerhin ist der 18-Jährige der Sohn des 2014 verstorbenen Oscar-Preisträgers Philip Seymour Hoffman (✝46). Jetzt verriet Cooper allerdings, dass er eigentlich nie Schauspieler werden wollte.

In einem Interview mit Jake Coyle für AP News sprach der 18-Jährige nun über seine erste Filmrolle und inwiefern die Schauspielerei ihn seinem Vater näher gebracht hat. So verriet der Promi-Spross, dass die Filmbranche eigentlich nie eine Option gewesen sei. "Ich hatte immer ein bisschen Angst, mich in diese Richtung zu bewegen, weil mein Dad das so gut gemacht hat", gestand Cooper. Erst nachdem er an einem inoffiziellen Vorsprechen für "Licorice Pizza" teilnahm, habe es "Klick" gemacht. "In der Sekunde, in der ich mit Paul und Alana [das Drehbuch] gelesen habe, wurde ich irgendwie so emotional", erzählte der Rotschopf.

Auf eine seltsame Art und Weise habe er sich so gefühlt, als würde er in die großen Fußstapfen seines Papas treten. Auch habe der gebürtige New Yorker darüber sinniert, ob sich der Hunger Games-Star wohl genauso fühlte, wenn er am Set war. "Es war diese seltsame, außerkörperliche Erfahrung. Ich fühlte mich meinem Vater während der gesamten Dreharbeiten unglaublich nahe", versicherte er.

Getty Images Philip Seymour Hoffman im September 2012

Getty Images Cooper Hoffman auf der Beerdigung seines Vaters im Februar 2014

Landmark Media Press and Picture Cooper Hoffman in "Licorice Pizza" von Paul Thomas Anderson

