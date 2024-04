Zehn Jahre tot: Schwester gedenkt Philip Seymour Hoffmans

Philip Seymour Hoffman (✝46) bleibt zehn Jahre nach seinem Tod unvergessen. Das macht die Schwester des Schauspielers nun mit rührenden Worten deutlich. In einem Beitrag für The Paris Review schwärmt Emily Barr von ihrem Bruder: "Er war ein kuscheliger Mensch, viel mehr als ich. Er liebte es, eng aneinandergekuschelt auf der Couch zu sitzen, Arm in Arm die Straße entlangzugehen und sich zu umarmen."

Der Die Tribute von Panem-Star sei ein lauter Mensch gewesen, der seine Emotionen offen gezeigt habe: "Wie sein Lachen und seine großen Gesten der Verärgerung. Die Art und Weise, wie er aufsprang und herumtanzte, wenn er einen ärgerte – selbst nachdem man ihn angefleht hatte, aufzuhören, konnte er nicht anders, als ein letztes Mal zu scherzen." Emilys liebe Zeilen kommen über zehn Jahre nach dem Tod des Hollywood-Stars – Philip war im Februar 2014 in New York gestorben.

Das Ableben des US-Amerikaners sorgte in Hollywood damals für große Trauer. Jahrelang hatte er gegen seine Drogensucht angekämpft und war von 1989 bis 2013 clean gewesen – dann kam es jedoch zu einem Rückfall. Der Konsum führte schließlich auch zu seinem Tod: Die Obduktion ergab später, dass Philip einer Überdosis erlag.

Philip Seymour Hoffman, Schauspieler

Philip Seymour Hoffman in New York 2007

