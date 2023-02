Respektlos? Doja Cat will kein Vergleich mit Britney Spears!

Sie verteidigt ihre Musiker-Kollegin! Doja Cat (27) feiert große Erfolge als Sängerin und stürmt mit Songs wie "Say So" oder "Woman" regelmäßig die Charts. Im vergangenen Jahr sorgte sie bei ihren Fans für Aufsehen, als sie ihren Kopf kahlrasierte und ihre Augenbrauen entfernte. Ihre Follower erinnerte dies an eine bekannte Aktion von Britney Spears (41) im Jahr 2007, als diese sich unter den Augen der Öffentlichkeit auch eine Glatze rasierte. Doja findet diesen Vergleich respektlos!

Im Interview mit Variety erklärte die 27-Jährige: "Es ist so unglaublich respektlos, das zu minimieren, was Menschen wie Britney durchmachen mussten und aus etwas einen Witz machen zu wollen, was eine ernste und große Sache in deren Leben war." Doja meinte, dass es unglaublich schlimm sei, diese komplett verschiedenen Situationen von ihr und Britney zu vergleichen. Ihre Glatzen-Aktion sei bewusst geschehen und in positivem Kontext entstanden. Die Kahlrasur ihrer Sängerkollegin sei ein Hilfeschrei aus einer psychisch belastenden Situation gewesen.

Britney machte 2007 eine sehr schwierige Zeit durch. Sie wurde ständig von Paparazzi verfolgt und hatte keine Privatsphäre mehr. Die Pop-Queen begründete ihre Kahlrasur so: "Ich will einfach nicht, dass jemand meinen Kopf berührt. Ich möchte nicht, dass jemand meine Haare berührt. Ich habe es satt, dass Leute meine Haare berühren."

