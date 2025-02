Das sagt Daniel Craig zur Abgabe von "James Bond" an Amazon

Wie die Gala berichtet, hat sich Daniel Craig (56) jetzt erstmals umfassend zur künftigen Ausrichtung des James Bond-Franchise geäußert. Der Schauspieler, der seit seinem Debüt 2006 in "Casino Royale" fünfmal in die Rolle des legendären Agenten geschlüpft war, betonte in einem Interview mit Variety, dass er den Entscheidungen des Produzenten-Duos Barbara Broccoli und Michael G. Wilson größten Respekt entgegenbringt. Auch wenn die beiden die kreative Kontrolle an Amazon abgegeben haben, bleibe seine "Bewunderung und Liebe" für das Produzenten-Duo "unerschütterlich". Michael und Barbara würdigte er mit den Worten: "Ich wünsche Michael einen langen, erholsamen (und wohlverdienten) Ruhestand und was auch immer Barbara vorhat, ich weiß, dass es spektakulär sein wird, und ich hoffe, dass ich ein Teil davon sein kann."

Barbara Broccoli und Michael G. Wilson waren jahrzehntelang die zentralen Figuren hinter den Bond-Filmen und setzten mit ihrer Arbeit eine Familientradition fort, die auf Albert "Cubby" Broccoli, den Mitbegründer der Reihe, zurückgeht. Mit der Übergabe der kreativen Herrschaft an Amazon endet für die Familie Broccoli erstmals seit dem Start der Filmreihe im Jahr 1962 eine Ära voller Einfluss auf die Richtung der Filme. Amazon hatte bereits 2021 mit der Übernahme des Studiogiganten MGM den ersten Schritt in die Welt der 007-Reihe gemacht. Jeff Bezos (61) selbst heizte die Spekulationen um die Neubesetzung der ikonischen Rolle erneut an, als er kürzlich seine Follower fragte, wen sie sich als neuen Bond wünschen würden.

Obwohl Daniel Craig als Bond-Darsteller Geschichte geschrieben hat und sich nach seinem letzten Film "Keine Zeit zu sterben" aus der Rolle verabschiedet hat, verbindet ihn weiterhin eine enge Beziehung mit dem Franchise. Der Schauspieler hat in der Vergangenheit offen über seine zerrissenen Gefühle zur intensiven Arbeit an den Filmen gesprochen, aber auch über den Stolz, Teil der legendären Filmreihe zu sein. Privat ist Daniel ein eher zurückhaltender Star, der selten etwas aus seinem Leben preisgibt. Bekannt ist jedoch, dass er Vater zweier Töchter ist – eine aus erster Ehe mit der Schauspielerin Fiona Loudon und eine weitere mit seiner heutigen Ehefrau Rachel Weisz. Seine Familie steht für ihn ebenso im Mittelpunkt wie seine Leidenschaft für das Schauspiel.

Getty Images Daniel Craig, Schauspieler

