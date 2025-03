Die Sex-Szenen in "Queer" machen Daniel Craig nicht verlegen

Daniel Craig (57) hat mit seinem neuen Film "Queer" für Aufsehen gesorgt. Der ehemalige James-Bond-Darsteller spielt in dem Drama einen amerikanischen Exilanten namens Lee, der eine obsessive Beziehung zu einem emotional distanzierten Ex-US-Navy-Soldaten eingeht, der von Drew Starkey (31) verkörpert wird. In einigen sehr expliziten Szenen setzt sich der Film mit Themen wie Sexualität und Identität auseinander. Während eines Interviews in der italienischen TV-Show "Che Tempo Che Fa" erklärte der 57-Jährige, dass ihm die Dreharbeiten der intimen Szenen keinerlei Unbehagen bereiteten: "Es gibt so viele Dinge, die mich in Verlegenheit bringen, aber Sex gehört nicht dazu... das machen wir doch alle!", betonte Daniel. Für ihn seien diese Sequenzen essenziell, um die körperliche Verbindung der Charaktere authentisch darzustellen.

Das Projekt, das auf dem gleichnamigen Roman des Autors William S. Burroughs basiert, hat bereits großes Kritiker-Echo hervorgerufen. Die teils drastischen Darstellungen in Kombination mit einem modernen Soundtrack und einer Ästhetik im Stil der 1940er-Jahre verleihen "Queer" laut Daniel eine besondere Tiefe. Der Schauspieler, der sich intensiv mit der Vorlage und deren historischer Einbettung auseinandergesetzt hat, zeigte sich sichtlich begeistert von der Herausforderung, diese Rolle zu spielen. Den Zuschauern gewährt der Film nicht nur einen Einblick in die innere Zerrissenheit der Charaktere, sondern auch in eine Gesellschaft, in der Homosexualität damals noch kriminalisiert war. Die Darstellung eines süchtigen, verletzlichen Mannes ist für Daniel zudem ein radikaler Bruch mit seinem vorherigen Image als ikonischer Geheimagent James Bond.

Daniel selbst machte nach dem Ende seiner James-Bond-Ära keinen Hehl daraus, dass er bewusst neue Rollen sucht, die ihn herausfordern. "Queer" sei ein Beispiel dafür, wie sehr ihn Geschichten faszinieren, die sich mit der Konstruktion von Männlichkeit beschäftigen. Dass Daniel trotz seines Erfolgs einen Hang zu komplexen und anspruchsvollen Rollen hat, zeigt, wie vielschichtig der einstige Actionheld auch abseits der großen Blockbuster ist. Privat zeigt sich der britische Schauspieler ziemlich entspannt: Zusammen mit seiner Ehefrau Rachel Weisz (55) und seinen Kindern führt Daniel ein eher zurückgezogenes Leben fernab des Hollywood-Glamours.

Getty Images Schauspieler Daniel Craig auf der Pariser Fashion Week 2024

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere im September 2024

