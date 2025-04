So erfuhr Daniel Craig von seiner "James Bond"-Hauptrolle

Daniel Craig (57) hat jetzt verraten, wie er damals erfuhr, dass er die begehrte Rolle des James Bond ergatterte – und wie er diesen Moment feierte. Im Jahr 2006, kurz bevor er als 007 in "Casino Royale" debütierte, erreichte ihn die Nachricht mitten in einem Supermarkt. "Ich hatte einen Einkaufswagen voller Lebensmittel", erinnerte sich der Schauspieler in einem Interview in der italienischen Fernsehsendung "Che Tempo Che Fa". Ohne zu zögern, ließ er den Wagen stehen, schnappte sich eine Flasche Wodka und beschloss: "Jetzt mache ich mir einen Martini!" Über das ikonische Kapitel seiner Karriere sagte er weiter: "Selbst heute kann ich es kaum glauben. Das war ein so wichtiger Teil meines Lebens."

Nach seinem Debüt als Agent ihrer Majestät in "Casino Royale" hatte Daniel die Rolle in insgesamt fünf Filmen verkörpert, zuletzt in "Keine Zeit zu sterben". Neben seinem eleganten Auftritt im beigen Zweireiher wurde zuletzt gemunkelt, dass Daniel Teil der geplanten "Narnia"-Verfilmung von Netflix werden könnte. Regisseurin Greta Gerwig (41) soll laut Deadline großes Interesse daran zeigen, den ehemaligen Bond-Darsteller für ein Projekt aus der beliebten Fantasy-Reihe zu gewinnen. Laut Berichten ist noch offen, ob und wann ein Vertrag unterzeichnet wird.

Daniel, der eigentlich eher zurückhaltend ist, hat in der Vergangenheit öfter darüber gesprochen, wie stark die Rolle des Bond sein Leben geprägt hat. Der aus Chester stammende Schauspieler schätzt sich jedoch glücklich, dass er trotz des immensen Hypes um seine Person sein Privatleben schützen konnte. Der zweifache Vater ist seit 2011 mit der Schauspielerin Rachel Weisz (55) verheiratet, mit der er größtenteils abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit lebt. In Interviews betont er regelmäßig, wie wichtig ihm die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist.

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere in Venedig, September 2024

