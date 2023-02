Welche Rolle spielt Vanessa Tamkans Neuer für ihren Sohn?

Wie läuft die Patchwork-Familie für Vanessa Tamkan (25)? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte sich im Sommer letzten Jahres nach sieben Jahren von ihrem Ehemann Roman, mit dem sie auch einen Sohn teilt, getrennt. Mittlerweile ist die Influencerin wieder frisch verliebt und zeigt ihre Beziehung auch ganz offen. Doch wie gut versteht sich Vanessas Sohn Carlo mit ihrem neuen Partner?

In ihrer Instagram-Story ging die 25-Jährige auf die Fragen ihrer Follower ein. Dabei stellte sie klar, dass ihr neuer Partner und Carlo sich super verstehen: "Ich denke, es ist logisch, dass es für mich absolute Grundvoraussetzung für die Beziehung war. Da könnten noch so viele Gefühle da sein und alles andere absolut stimmig, wenn es mit dem Kind nicht klappt, ist eine Beziehung absolut ausgeschlossen." Der Kleine merke außerdem, dass Vanessa und er eine tolle Beziehung führen und habe dadurch "dieselbe liebevolle Bindung zu ihm wie zu anderen männlichen Bezugspersonen."

Dennoch betonte Vanessa, dass sie zu Carlos Papa noch ein gutes Verhältnis pflegt. "Carlo hat seinen Papa und das bleibt auch so", erklärte sie. Zudem hoffe sie, dass Roman irgendwann auch wieder so glücklich wird wie sie: "Ich wünsche mir genauso auf der anderen Seite, dass es irgendwann eine liebevolle Bonusmama für Carlo gibt. Eine, die ihn kuschelt, umsorgt und ihm das gibt, was er braucht", gab sie zu.

Vanessa Tamkan, Oktober 2019

Vanessa Tamkan und ihr Sohn im September 2021

Vanessa Tamkan (r.) und ihr Freund Christoph Zöller

