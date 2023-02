Dennis Aogo ist verblüfft davon, wie häufig Bushido Sex hat!

Dennis Aogo ist beeindruckt von Bushidos (44) Sexleben! Der Rapper ist bereits elf Jahre mit seiner Anna-Maria (41) verheiratet. Zusammen bekam das Ehepaar außerdem acht Kinder – und im Schlafzimmer geht es trotzdem noch heiß her! Der einstige Fußballspieler Dennis ist genau wie der Musiker mit seiner Frau in nach Dubai ausgewandert – und ist sehr erstaunt über die Sex-Frequenz von Bushido und seiner Liebsten.

In der Serie "Bushido und Anna-Maria - Alles auf Familie" erzählte der 44-Jährige von einem Treffen mit dem Kicker und seiner Ina (33): "Dennis Aogo hat uns letztens gefragt, warum wir so viel Sex haben, Alter. Er wollte es gar nicht glauben!" Der Achtfachpapa sei sogar verlegen geworden: "Ich fand es ein bisschen 'cringe', weil seine Frau auch neben ihm saß."

Dennis habe unbeirrt weiter nachgebohrt: "Was ist das denn bei euch? Warum habt ihr denn so viel Sex?" Doch Bushido sei nicht wirklich mit der Sprache rausgerückt. "Wir machen es einfach. Wir leben halt einfach so", habe er nur erwidert.

RTL+ Rapper Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / inaaogo Ina und Dennis Aogo in Berlin

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

