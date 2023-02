"Haltet die Klappe": Doja Cat wehrt sich gegen ihre Hater

Doja Cat (27) macht ihren Hatern eine Ansage! Eigentlich ist die Beauty für ihre Musikkarriere bekannt. Seit einigen Monaten polarisiert sie aber auch mit ihren ausgefallenen Looks: Im August vergangenen Jahres unterzog sie sich einem drastischen Umstyling, indem sie sich ihre Haare und Augenbrauen vor laufender Kamera abrasierte. Seitdem stehen spezielle Looks und ausgefallenes Make-up bei der "Woman"-Interpretin an der Tagesordnung. Aber nicht jedem ihrer 25 Millionen Follower scheint das zu gefallen – Doja ist das allerdings egal!

Das bewies sie jetzt erneut auf ihrem Instagram-Account: In einem transparenten Oberteil lächelt die 27-Jährige provozierend in die Kamera. Dazu trug sie eine Perücke und zog ihre rasierten Augenbrauen mit dünnen Linien nach. "Ich hatte Lust, einen hübschen Beat für euch langweilige Zitronenwasser-Schlampen da draußen zu machen, also haltet die Klappe und lasst mich in Ruhe, ciao", schrieb sie zu der Bilderreihe.

"Lol, ich liebe dich und fühle mit dir", schrieb daraufhin Selena Gomez (30) in den Kommentaren. Aber auch Dojas Fans reagierten unterstützend: "Doja ist mein größtes Vorbild in Sachen Mode – egal was irgendjemand sagt, sie kennt und versteht die Mode" oder "Ich liebe dich, sie wissen nur die Kunst nicht zu schätzen", kommentierten unter anderem ihre Follower.

Doja Cat auf der Pariser Fashion Week im Januar 2023

Doja Cat, Sängerin

Doja Cat, Sängerin

