Nach Babypause: Jasmin Minz zurück am "Alles was zählt"-Set

Sie kommt nach der Babypause zurück! In der Daily GZSZ hatte Schauspielerin Jasmin Minz (29) 2017 ihre erste Rolle ergattern können. Seit dem Jahr 2020 verkörpert sie die Kim Bremer in der RTL-Serie Alles was zählt. Im Mai vergangenen Jahres sind Jasmin und ihr Mann Paul Eltern eines Jungen geworden und die frischgebackene Mama hatte sich in die Elternzeit verabschiedet. Doch damit ist jetzt Schluss. Jasmin wird nach etwa einem Jahr wieder ans Set zurückkehren.

"Ich freue mich total", antwortete Jasmin auf die Frage, wie es sei, wieder ans Set zurückzukommen gegenüber der Picture Puzzle Medien und führte weiter aus: "Das ist vom Gefühl her wie der erste Schultag nach den Ferien." Sie müsse sich erst mal wieder daran gewöhnen, vor der Kamera zu stehen, aber denkt, dass sie es immer noch drauf habe. Und auch Sie Situation als Neu-Mama sei herausfordernd. "Am Set habe ich etwas gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, nicht mehr die ganze Zeit bei meinem Kind zu sein", erklärte sie.

Und auch ihr Serien-Ehemann Jörg Rohde (38) freue sich, dass sie nach einem Jahr endlich wieder mit ihm vor der Kamera steht. "Es war eine lange Zeit ohne sie und ich konnte es kaum erwarten, weil die Arbeit mit ihr total Spaß macht", äußerte sich der 38-Jährige.

Anzeige

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz im Oktober 2022

Anzeige

PICTURE PUZZLE MEDIEN Jasmin Minz im Januar 2023

Anzeige

PICTURE PUZZLE MEDIEN Jasmin Minz am Set von "Alles was zählt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de