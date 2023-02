Nach 2017: Andrea Renzullo versucht es noch mal bei DSDS!

Andrea Renzullo (26) gibt nicht auf! Im Jahr 2017 versuchte der Sänger sein Glück in der Castingshow DSDS. Tatsächlich meisterte er auch die ersten Hürden und wurde schnell zum Zuschauerliebling. Kurz vor den Mottoshows musste er das Castingformat damals jedoch verlassen – und zwar nicht aufgrund von mangelndem Talent, sondern aus organisatorischen Gründen. Aber den Wunsch nach einer großen Musikkarriere hat der ehemalige Supertalent-Kandidat offenbar all die Jahre nicht aufgegeben: Andrea tritt in der kommenden DSDS-Folge wieder beim Casting an!

Ob Dieter Bohlen (68) ihn wohl wiedererkennen wird? Am 8. Februar läuft die Castingfolge mit Andrea im TV! Das verkündete er jetzt ganz aufgeregt auf Instagram: "Mit voller Freude kann ich euch endlich mitteilen, dass ich in der diesjährigen, 20. und letzten Staffel Kandidat bin." Seine Fans drücken ihm fleißig die Daumen: "Dieter wäre doof, wenn er dich nicht noch mal nimmt!", betonte einer von ihnen. Mal sehen, ob der Poptitan das ebenso sieht.

Doch wieso genau ist Andrea damals eigentlich ausgestiegen? Gegenüber Promiflash erklärte er: Er befand sich in der Zeit noch in einem Management-Vertrag, der sich nicht mit den Auflagen der Show vereinbaren ließ! "Eine Lösung dafür konnte leider nicht gefunden werden und daher musste ich schweren Herzens die Show verlassen", erinnerte sich der Musiker. Inzwischen sei er den Knebelvertrag jedoch los.

