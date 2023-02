Rebel Wilson auf Kuschelkurs mit ihrer kleinen Royce Lillian

Rebel Wilson (42) macht es sich gemütlich! Die Schauspielerin ist im vergangenen November zum ersten Mal Mama geworden. Völlig überraschend gab sie damals bekannt, dass sie und ihre Freundin Ramona Agruma ihre Royce Lillian per Leihmutterschaft willkommen hießen. Seither scheint die Australierin ganz in ihrem Mutterglück aufzugehen – im Netz teilt sie jetzt ein niedliches Video beim Kuscheln mit ihrem Baby!

In einem Clip ihrer Instagram-Story filmt die 42-Jährige sich und ihren kleinen Spross. Dabei hält sie ihr rund vier Monate altes Baby auf dem Arm – eingekuschelt in einem gemütlichen Sessel. An einer Stelle im Video streckt Royce ihrer Mutter spielerisch die Zunge entgegen – Rebel ahmt den lustigen Gesichtsausdruck ihres Kindes nach. Die Kleine trägt einen zartrosa Body, während ihre Mama eine kuschelweiche Fleecejacke anhat.

Erst kürzlich hat die Schauspielerin ihrer Partnerin ganz öffentlich zum Geburtstag gratuliert. Rebel teilte eine Reihe an Fotos in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans. Ein Bild zeigt die Turteltauben im gemeinsamen Urlaub in Aspen. Die "Bridesmaids"-Darstellerin fand süße Worte dazu: "Alles Gute zum Geburtstag Ramona. Du hast so viel Magie in mein Leben gebracht."

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter, November 2022

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Tochter Royce und Ramona Agruma

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma, 2023

