So süß gratuliert Rebel Wilson ihrer Ramona zum Geburtstag!

Rebel Wilson (42) ist Hals über Kopf verliebt! Die Schauspielerin ist seit dem vergangenen Jahr mit der Unternehmerin Ramona Agruma liiert. Im November hatten die beiden ihr Liebesglück mit einer Tochter gekrönt. Die kleine Royce war mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. Die Pitch Perfect-Darstellerin und ihre Liebste teilen immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Alltag. Nun feierte Ramona ihren Geburtstag und Rebel kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus!

Die 42-Jährige teilte eine Reihe an Fotos in ihrer Instagram-Story. Das erste Bild zeigt die Turteltauben im gemeinsamen Urlaub in Aspen. Rebel findet süße Worte dazu: "Alles Gute zum Geburtstag Ramona. Du hast so viel Magie in mein Leben gebracht." Ein weiteres Bild kommentiert die Australierin mit: "Du bist die Süßeste." Zu einem dritten Schnappschuss schreibt die frischgebackene Mama: "Du bist für immer meine Disney-Prinzessin." Diese Tirade lässt wohl keine Zweifel daran, wie verknallt die Blondine ist.

Die kleine dreiköpfige Familie hatte ihre Fans bereits an Weihnachten mit einem zuckersüßen Schnappschuss erfreut. Megahappy posieren die beiden darauf neben dem Kinderwagen, in welchem ihr Töchterchen in eine Kuscheldecke eingewickelt liegt. "Das erste Weihnachten als Familie", hatte Rebel kommentiert.

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson bei der Eröffnung des Atlantis The Royal Hotels 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma, 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Tochter Royce und Ramona Agruma

