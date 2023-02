Nach Manuel Neuers Vorwürfen: Oliver Kahn schießt zurück

Oliver Kahn (53) bezieht Stellung! Beim FC Bayern herrscht Aufruhr. Nicht nur, dass der deutsche Rekordmeister zuletzt kaum ein Spiel gewinnen konnte, jetzt kommt auch noch interne Kritik: Manuel Neuer (36) hatte nach der Entlassung des Torwarttrainers Toni Tapalović in einem Interview scharf gegen seinen Arbeitgeber geschossen. Der Vorstandschef des FC Bayern, Oliver Kahn, lässt sich diese schwerwiegenden Vorwürfe allerdings nicht gefallen.

Der ehemalige Fußballer, der einst selber für den FCB den Kasten sauber hielt, erklärte laut ntv in einem Interview: "Was Manuel in Teilen dieser zwei Interviews im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalović gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht. Zudem kommen seine Aussagen zur Unzeit, weil wir vor ganz wichtigen Spielen stehen."

Dennoch: Olli kann Manuels Beweggründe schon auch nachvollziehen: "Er ist persönlich betroffen, das muss man ein Stück weit verstehen. Das war uns auch bewusst, als wir ihm erklärt haben, dass die nicht leichtfertig getroffene Entscheidung in der Frage des Torwarttrainers in diesem Moment das Beste für unsere Mannschaft war."

