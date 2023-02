Gibt's nun doch bald Nachwuchs bei Heidi Klum und ihrem Tom?

Heidi Klum (49) sagt Ja zu einem Baby mit Tom (33)! Die GNTM-Chefjurorin ist bereits vierfache Mama. Ihre erste Tochter Leni (18) stammt aus einer kurzen Beziehung mit Flavio Briatore (72). Danach bekam das Model Henry (17), Johan (16) und Lou (13) mit dem Sänger Seal (59). Seit vier Jahren ist der einstige Victoria's Secret-Engel nun mit dem 16 Jahre jüngeren Musiker Tom Kaulitz verheiratet – und kann sich vorstellen, mit ihm noch ein Kind zu bekommen!

Das offenbarte die 49-Jährige in der "The Jennifer Hudson Show". Bei einem Spiel musste Heidi mit einer Kelle auf Fragen reagieren. Die eine Seite zeigte 'Ja', die andere 'Ne'. Als die Frage aufkam, ob die Blondine sich noch ein Baby vorstellen könne, haderte sie sehr und konnte sich erst nicht für eine Seite entscheiden. Schlussendlich verkündete die TV-Bekanntheit dann aber doch: "Jetzt hatte ich ja eine lange Pause, also sage ich 'Ja'."

Für den anstehenden Valentinstag hat sich die Beauty für ihren Liebsten etwas Besonderes überlegt. Dies hatte sie ihren Fans bereits im Netz gezeigt. Ganz verführerisch tanzt die Moderatorin in einem Video in unterschiedlichen Spitzen-BHs und -Höschen vor der Kamera. Dazu verwendete sie einen Filter, der ihre Haare pink färbte. "Habt ihr schon ein Outfit für den Valentinstag?", erkundigte sich Heidi bei ihren Fans.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Tom Kaulitz und ihre Kinder

Getty Images Leni und Heidi Klum, September 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

