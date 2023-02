Kurz vor der Hochzeit: Sofia Richie feiert XXL-Brautparty

Sofia Richie (24) bereitet sich mit einer stilvollen Party auf ihre Ehe vor! Im April 2022 hatte ihr Partner Elliot Grainge um die Hand des Models angehalten. Seither wird nicht nur die Hochzeit vorbereitet, sondern auch ordentlich gefeiert. Nach einer Verlobungsparty hatte es die Schwester von Nicole Richie (41) auch schon in Paris krachen lassen und dort im Oktober ihren Junggesellinnenabschied gefeiert. Jetzt stand auch noch eine pompöse Brautparty für Sofia an!

In ihrer Instagram-Story teilte die 24-Jährige Einblicke in ihre Brautparty. Über das Wochenende zelebrierte sie ihre anstehende Hochzeit mit Freunden und Familie. Nicht nur ihre Schwester Nicole und ihre Mama Diane Alexander waren mit von der Partie, sondern auch ihr Verlobter Elliot. Auf einem Foto küssen sich die baldigen Eheleute verliebt und stoßen an. Auch Sofias Look ist auf den Bildern zu sehen: Sie trug ein lockeres weißes Neckholder-Strickkleid.

Auch für die Gäste war einiges geboten. Die Tochter von Lionel Richie (73) ließ auf ihrer Party verschiedene Süßigkeiten, eine mit Blumen verzierte Torten und auch Crêpes servieren. Die Location war außerdem mit Kerzen und bunten Blumenarrangements dekoriert.

Anzeige

Instagram / sofiarichie Elliot Grainge und Sofia Richie im Juli 2022

Anzeige

Instagram / jakeshane7 Elliot Grainge und Sofia Richie auf ihrer Brautparty im Februar 2023

Anzeige

Instagram / jakeshane7 Sofia Richie bei ihrer Brautparty im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de