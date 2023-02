Oh, là, là! Neu-Rentner Tom Brady zeigt sich in Unterwäsche

Tom Brady (45) präsentiert seinen Body! Nach 23 gespielten Saisons verkündete der NFL-Star in der vergangenen Woche schon zum zweiten Mal das Ende seiner Karriere. Auch seine Ehe ging erst im vergangenen Jahr in die Brüche. Nach monatelangen Gerüchten bestätigten er und Gisele Bündchen (42), dass sie sich nach rund zwölf Jahren scheiden lassen. Jetzt zeigte der einstige Quarterback, was dem Model von nun an entgeht: Tom posierte nur in Unterwäsche für seine Follower!

Via Twitter teilte der 45-Jährige den heißen Schnappschuss. Nur mit einer Boxershort bekleidet ist Tom auf einem Bett zu sehen, wie er sich im Spiegel fotografiert. Doch das freizügige Foto kommt nicht ohne Grund. Im vergangenen Jahr hatte er versprochen, die Bilder der Unterwäsche-Models seiner Marke nachzustellen, wenn sein Tweet genug Likes bekommen würde. Nun war es an der Zeit, seine Wettschulden einzulösen – was der Sportler mit Bravour getan hat.

Seine Fans feiern diesen Anblick. "Danke, Tom. Das ist genau das, was ich heute Morgen gebraucht habe", schrieb ein Follower. Andere hingegen nehmen das Ganze mit Humor. "Tom ist seit einer Woche im Ruhestand und schon startet er mit OnlyFans", witzelte ein Twitter-User.

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017 in New York

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Tom Brady, Dezember 2022

