Irgendwie lässig: Brad Pitt im Kuschelpullover unterwegs!

Brad Pitt (59) trotzt dem kalten Wetter! Der Hollywoodstar ist aktuell in aller Munde. 2022 trumpfte der Schauspieler mit Filmen wie "The Lost City" oder "Babylon" groß auf. Auch das neue Jahr verspricht beruflich ein gutes für den Ex-Mann von Angelina Jolie (47) zu werden. Aktuell steht Brad gemeinsam mit George Clooney (61) für den Thriller "Wolves" vor der Kamera. Während einer Drehpause hielt er sich kuschelig warm!

In New York ist es tagsüber momentan zwar lediglich ein wenig frisch, doch besonders abends fallen auch in der US-amerikanischen Metropole die Temperaturen. Dementsprechend muss sich Brad abseits der Kameras irgendwie warm halten. Das geht am besten mit einem kuscheligen Streifenpullover. Dazu kombinierte der 59-Jährige einen schwarzen Hut und eine lässige Brille mit getönten Gläsern – auch in den Pausen ist Brad megastylish unterwegs.

Für seinen neuen Film präsentiert sich Brad ebenfalls mit einer ordentlichen Portion Coolness. Für eine Szene in den Straßen New Yorks schlüpfte der TV-Star in eine schwarze Lederjacke. Seine Haare trug er wieder ein wenig kürzer – damit erinnerte Brad an seine Film-Anfänge, wie beispielsweise in "Fight Club".

ActionPress / Splash News Brad Pitt in New York im Februar 2023

Getty Images Brad Pitt im Januar 2023

ActionPress / SplashNews.com Brad Pitt und George Clooney im Januar 2023

