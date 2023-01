Jung geblieben: Brad Pitt lässig in Lederjacke unterwegs

20 Jahre später – doch immer noch derselbe Frauenschwarm! Seit Brad Pitt (59) mit dem Film "Thelma und Louise" 1991 seinen Durchbruch feierte, ist er aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Das liegt vor allem an seinem Schauspieltalent, aber natürlich auch an seinem Aussehen! Immerhin konnte er als Erster überhaupt gleich zweimal den Titel "Sexiest Man Alive" gewinnen. Bis heute hat Brad noch nichts von seiner Coolness eingebüßt!

Das bewies er jetzt bei seiner Ankunft am Set in New York. Zu einer schicken grauen Hose und schwarzen Schuhen kombinierte Brad ein weißes Hemd – und toppte sein Outfit kurzerhand mit einer coolen schwarzen Lederjacke. Auch der Dreitagebart und die lässige Frisur beweisen: Der 59-Jährige ist durch und durch jung geblieben!

Dass Brad es gerne lässig mag, bewies er besonders bei der Premierentour zu seinem letzten Film Bullet Train. Anstatt sich in einen eleganten Zwirn zu werfen wie seine Co-Stars, entschied er sich in jeder Stadt für einen anderen bunten Leinenanzug. Darunter kombinierte er ein ebenfalls buntes Oberteil mit Sonnenbrille und farbigen Sneakers.

Anzeige

Brian Prahl / MEGA Brad Pitt, Januar 2023 in New York

Anzeige

Getty Images Brad Pitt im November 1998

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei der "Bullet Train"-Premiere in Los Angeles, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de