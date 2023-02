Nach Grammy-Pleite: Megan Fox schwärmt von Machine Gun Kelly

Megan Fox (36) ist trotzdem stolz auf ihren Liebsten! Seit fast zwei Jahren gehen die Schauspielerin und Machine Gun Kelly (32) gemeinsam durchs Leben. Ebenso wie gemeinsame Pärchen-Pics zeigen die beiden auch immer wieder gerne, wie sehr sie hinter dem jeweils anderen stehen. So supporten sich die zwei gegenseitig in der Öffentlichkeit und schlendern nur noch im Doppelpack über den roten Teppich. Nachdem der Sänger erstmals bei den Grammy Awards nominiert wurde, ging er nun leer aus. Im Netz teilte Megan nun, wie stolz sie dennoch auf MGK sei!

Via Instagram veröffentlichte Megan am Dienstag eine Reihe an Bildern, die das Paar gemeinsam auf der diesjährigen Grammy-Verleihung zeigen. Doch auch wenn der Musiker in diesem Jahr keinen Preis mit nach Hause nehmen konnte, kann sich der 32-Jährige über die liebevolle Unterstützung seiner Verlobten freuen. "Ich gratuliere dir, dass du zu diesem sehr kleinen Prozentsatz der Künstler gehörst, der eine Grammy-Nominierung erhalten hat. [...] Du hast diesen Prozess mit einer Anmut und Reife gemeistert, die ich bei dir noch nicht gesehen habe, und ich bin so stolz auf dich", schwärmte sie in der Bildbeschreibung.

Bereits zu dem Zeitpunkt, als MGK von der Nominierung erfuhr, freute sich die 36-Jährige öffentlich für den "Emo Girl"-Interpreten. "Du arbeitest härter als jeder, den ich jemals kannte und bist doppelt so talentiert. Du hast es verdient", lauteten die wertschätzenden Worte von Megan. MGK selbst hat sich bisher noch nicht zu seiner Grammy-Pleite geäußert.

Frank Vasquez / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly bei einer Grammy.Party in Beverly Hills, 2023

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox, Januar 2022

