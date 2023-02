Nach Liebes-Aus: Tommy Pedroni bei "Prominent getrennt"?

Für ihn ist eine Teilnahme an der TV-Show nicht ausgeschlossen! Nach dem Trennungsdrama bei Temptation Island V.I.P. ist Tommy Pedroni einem weiteren gemeinsamen TV-Format mit seiner Ex Sandra Sicora (30) nicht abgeneigt. Im Promiflash-Interview plaudert der Franzose jetzt über eine mögliche Teilnahme bei Prominent getrennt. Der Ex on the Beach-Star ist sich schon sehr sicher: Er und seine Ex-Freundin würden die Show gewinnen!

"In den sportlichen Challenges könnte niemand gegen uns ankommen", lässt Tommy Promiflash wissen. Denn trotz allem, was zwischen dem ehemaligen Reality-Couple passiert ist – in dem Punkt seien die zwei nach wie vor ein starkes Team. Außerdem macht der Blondschopf deutlich: Das Preisgeld und die Instagram-Reichweite seien die einzigen Gründe für die Teilnahme: "Das alles ist ein Business", weiß der Realitystar.

Tommy stellt jedoch klar, dass für ihn nicht das Geld an sich das Wichtigste ist, sondern die Unabhängigkeit, die es mit sich bringt: "Ich möchte Dinge machen, auf die ich gerade Lust habe. Dazu braucht man Geld!" betont er. Der Hottie verrät Promiflash, sich auch mal teurere Dinge leisten zu wollen, ohne dabei auf den Preis achten zu müssen und unterstreicht: "Dann bist du einfach freier!"

RTL "Prominent getrennt"-Cast 2023

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni und Sandra Soleil im Mai 2022

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

