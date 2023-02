Notarzteinsatz: Gemma Collins versetzt ihre Fans in Sorge!

Gemma Collins (42) hatte offenbar Angst um ihre Gesundheit! Die britische TV-Bekanntheit ist vor allem durch die Serie The Only Way Is Essex bekannt geworden. Seitdem hält die Unternehmerin ihre Follower immer wieder mit Updates aus ihrem Alltag auf Trab und teilt regelmäßig Einblicke in ihren Kampf gegen ihr Gewicht. Nun meldete sich die Influencerin jedoch mit beunruhigenden Nachrichten: Gemma musste von einem Notarzt versorgt werden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag meldet sich Gemma mit beängstigenden Bildern bei ihren Fans. Immerhin teilt die Podcasterin, dass sie zur späten Stunde einen Notarzt rief, der sie versorgen musste. "Danke an all die tollen Menschen, die mir heute Abend geholfen haben. [...] Ich bin wirklich dankbar, dass ich in diesen Zeiten einen so tollen Dienst habe", freute sie sich in ihrer Instagram-Story. Dazu veröffentlicht sie Bilder von einem Krankenwagen und einem Rettungssanitäter, der sie versorgt.

Weshalb Gemma das Notfallpersonal zu sich rufen musste und wie es ihr aktuell geht, ist bisher noch nicht bekannt. Kurz bevor es zu dem Einsatz kam, hatte sich die 42-Jährige nämlich eigentlich noch eine ganz entspannte Wellness-Auszeit gegönnt. "Ich war für drei Stunden in einer anderen Dimension", hatte sie neben Aufnahmen geschwärmt, die sie während einer Hot-Stone-Massage zeigen. Ob sich Gemma noch mit Details zu dem Einsatz melden wird?

Anzeige

Getty Images Gemma Collins im Januar 2020 in London

Anzeige

Getty Images Gemma Collins, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de