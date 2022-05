Gemma Collins (41) scheint ihrem Traumgewicht immer näherzukommen. Im Juni 2021 verkündete die The Only Way Is Essex-Darstellerin stolz, dass sie innerhalb eines Jahres ganze 22 Kilo abgenommen habe. Doch trotz ihres enormen Diät-Erfolgs fühlte sich die Britin noch nicht komplett wohl in ihrem Körper. Jetzt gab die Blondine ihren Fans allerdings ein neues kleines Gewichtsupdate: Gemma verriet versehentlich, welche Kleidergröße sie mittlerweile trägt.

Wie The Sun nun berichtete, verkauft die 41-Jährige wie immer mehr Promis ihre ausrangierten Kleidungsstücke für einen Schnäppchenpreis im Netz. Dabei gab Gemma nun auch ganz ungewollt ihre aktuelle Kleidergröße preis. So finden sich auf der Seite der Reality-TV-Darstellerin Oberteile, Hosen und Kleider, die zwischen einer Größe 46 und einer 52 variieren. Demnach ist anzunehmen, dass Gemma inzwischen eher eine 44 trägt und die Sachen, die ihr mittlerweile zu groß sind, so versucht unter die Menschen zu bringen. Auch ihre Schuhgröße verriet die Verlobte von Rami Hawash auf dem Profil. "Fabelhafte Metallic-Plateau-Sandalen, brandneu, Größe 41", ist in einem ihrer Posts zu lesen.

Anfang des Jahres hatte die 40-Jährige ihren Follower noch gestanden, dass sie trotz ihres Gewichtsverlusts noch unter Unsicherheiten leiden würde. "Manchmal hat man einen schlechten Tag", erzählte sie damals. In solchen Momenten stünde sie dann vor dem Spiegel und denke sich "Oh, ich sehe heute wirklich hässlich aus, ich fühle mich nicht wie ich selbst".

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, TV-Star

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, TV-Star

