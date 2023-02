Trotz Trennung: Peggy Jerofke und Stephan im Familienurlaub

Zwischen Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (53) herrscht offenbar kein böses Blut. Im vergangenen November wurden schockierende Nachrichten aus dem Hause Jerofke-Jerkel bekannt: Die beiden Auswanderer haben sich nach 24 gemeinsamen Jahren voneinander getrennt. Und das, obwohl die zwei Goodbye Deutschland-Stars Eltern einer Tochter sind. Doch offenbar bedeutet ihr Liebes-Aus nicht, dass sie sich aus dem Weg gehen wollen: Peggy und Stephan machen nun gemeinsam mit ihrer Tochter Josephine Urlaub in Thailand!

Auf Instagram teilten die beiden ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer Bilder aus ihrem Badeurlaub. Die Aufnahmen zeigen, wie die Familie einen sonnigen Tag am Strand verbringt und dabei total ausgelassen und glücklich wirkt. Zu einem Schnappschuss der drei im Wasser schrieb die 46-Jährige: "Wir haben trotzdem Spaß. Was könnte uns glücklicher machen, als Josephine lachen zu sehen." Zusätzlich postete sie noch einen Beitrag, in dem man sie mit ihrem Mädchen auf dem Arm im Meer stehen sieht. "Als ich das letzte Mal hier war, träumte ich noch davon, Mama zu sein. Es war damals schon schön hier, aber mit dir ist es einfach perfekt!", schwärmte sie von ihrer Tochter – oder schließt sie damit auch ihren Ex ein?

Vor rund einem Monat hatten Stephan und Peggy in einem RTL-Interview nämlich zugegeben, dass sie für ein Liebescomeback offen wären. Seit sie sich getrennt haben, verstehen sie sich besser denn je. Aus diesem Grund würden sich die Auswanderer sogar wünschen, wieder zueinanderzufinden.

