Boxer-Fehde: Verrät Oleksandr Usyk Geheimnis von Tyson Fury?

Harte Schale, weicher Kern? Tyson Fury (34) zählt zu den erfolgreichsten Boxern der Welt. Der siebenfache Vater trägt den aktuellen Weltmeistertitel im Schwergewicht. Während seiner Profikarriere konnte der Brite bisher nicht geschlagen werden. Das könnte sich jedoch bald ändern! Derzeit verhandelt er mit dem ebenfalls ungeschlagenen ukrainischen Schwergewicht Oleksandr Usyk über einen Titelkampf. Oleksandr äußert jetzt eine unerwartete Vermutung über seinen Rivalen Tyson!

"Ich glaube, Tyson mag Liebesfilme. Und wenn er sie sieht, weint er ein bisschen", nimmt der 36-Jährige im Interview mit The Guardian an. "Das ist nichts Schlimmes. Wenn ich manche Filme sehe, vergieße ich auch eine Träne", macht Oleksandr deutlich. Solche Provokationen in der Öffentlichkeit sind bei Boxern vor großen Kämpfen normal. Zwischen den beiden Sportlern liegt aber schon länger Beef in der Luft.

Nachdem der Weltmeister vor einigen Monaten gegen Derek Chisora gekämpft hatte, gerieten er und der Ukrainer aneinander und beleidigten sich aufs Übelste. Dieser Streit soll nun im Ring geklärt werden. Das könnte besonders spannend werden, denn dabei wird auch entschieden, wer von beiden sich weiterhin als ungeschlagen betiteln darf. Der Entscheidungskampf soll Ende April in Saudi-Arabien ausgetragen werden.

Getty Images Tyson Fury, Boxer

Getty Images Oleksandr Usyk, 2020

Getty Images Tyson Fury in Las Vegas, Oktober 2021

