Tyson Furys Tochter will als Influencerin Millionen machen

Tyson Furys (36) Tochter Venezuela, bekannt aus der Netflix-Serie "At Home With the Furys", steht jetzt mit gerade einmal 15 Jahren vor einer vielversprechenden Influencer-Karriere. Laut Mirror möchte sie in die Fußstapfen von Princess Andre (18), der Tochter von Peter Andre (52) und Katie Price (47), treten und in der Social-Media-Welt Millionen verdienen. Mit Tausenden Followern auf Instagram und der Unterstützung von Promi-Agentin Claire Powell, die unter anderem Peter Andre betreut, scheint Venezuela jedoch nicht nur als Influencerin durchzustarten. Auch Modelagenturen zeigen wohl Interesse an der über 1,80 Meter großen Teenagerin.

Ihr Weg dorthin verlief nicht ohne Spannungen. In der Netflix-Serie wurde ein kritisches Gespräch mit ihrer Mutter Paris Fury gezeigt, in dem Venezuela noch keine konkreten Pläne für ihre Zukunft hatte und lediglich "zu Hause sitzen" wollte. Paris' Reaktion fiel deutlich aus: "Ich habe immer daran gedacht, wie ich mich verbessern kann, du bist offensichtlich einfach ein privilegiertes, verwöhntes Gör." Damals schien sich Venezuela kaum vorstellen zu können, ihr Leben eigenständig zu gestalten. Heute erfreut sie sich großer Beliebtheit in den sozialen Medien und nutzt ihren Bekanntheitsgrad bereits, um alte Designerstücke über Vinted zu verkaufen, wie Mirror berichtet.

Die Familie Fury, die trotz ihres enormen Vermögens großen Wert auf Tradition und Bodenständigkeit legt, zeigt mit Venezuelas Aufstieg eine neue Facette. Dabei profitiert sie offenbar nicht nur von ihrem bekannten Nachnamen. Mode- und Social-Media-Expertin Clemmie Fieldsend erklärte gegenüber The Sun, Venezuela habe "einen scharfen Geschäftssinn". Mit ihren ersten Erfolgen im Influencer-Bereich könnte sie bald in die Fußstapfen anderer prominenter Teenager treten, die bereits lukrative Verträge mit bekannten Marken abgeschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als könnte der Name Fury künftig nicht nur im Boxring, sondern auch in den sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgen.

Instagram / venezuelafuryofficial Tyson Furys Tochter Venezuela

Instagram / parisfury1 Tyson Fury und seine Familie, 2024

Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury mit ihrem sechs Kindern