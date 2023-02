Schwangere Anna Maria Damm übersteht Erdbeben im Urlaub!

Was für ein unvergesslicher Urlaub! Die Influencerin Anna Maria Damm (26) befindet sich aktuell für einen Urlaub auf den Philippinen. Diese Reise war bereits sehr ereignisreich. Ihr Partner Julian Gutjahr (26) war eigentlich zu Hause geblieben, doch überraschte seine schwangere Freundin, indem er bis an das andere Ende der Welt flog, um ihr einen Antrag zu machen. Nun machte Anna Maria eine weniger schöne Erfahrung: Die Erde begann zu beben!

Die 26-Jährige berichtet in ihrer Instagram-Story: "Hatten gerade ein starkes Erdbeben. Habe als Kind öfter welche auf den Philippinen erlebt, aber dieses war echt intense." Sie erzählt, dass das Haus, aus dem nichts begann zu wackeln und sie sofort evakuiert werden mussten, da Einsturzgefahr drohte. "Es war so gruselig... habe immer noch Herzklopfen", räumt Anna Maria ein. Am Ende sei zum Glück noch mal alles gut gegangen.

Erst im Dezember gab die Beauty preis, wieder Nachwuchs zu erwarten. Die Verlobten sind bereits Eltern eines kleinen Mädchens. Nun ist Anna Maria erneut mit einer Tochter schwanger. Bilder von ihrer Babykugel zeigen, dass es wohl nicht mehr allzu lange dauern wird, bis der Schatz das Licht der Welt erblickt.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und ihre gemeinsame Tochter

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm (r.) mit ihrer Familie an Weihnachten 2021

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Influencerin

