Kleiner Lockenkopf: Kylie Jenner kuschelt mit Sohnemann Aire

Kylie Jenner (25) ist total vernarrt in ihren Nachwuchs! Gemeinsam mit ihrem Ex Travis Scott (31) hat die Unternehmerin zwei Kinder: 2018 war Töchterchen Stormi (5) zur Welt gekommen, im vergangenen Jahr folgte ihr Bruder Aire (1). Erst seit wenigen Wochen teilt die Doppelmama auch endlich Bilder ihres zweiten Wonneproppens – so auch nun wieder: In mehreren Clips zeigt Kylie stolz ihren süßen Sohn!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die The Kardashians-Darstellerin am Mittwochmorgen gleich mehrere Videos mit dem kleinen Aire. Während seine Mama ihn liebevoll knuddelt und ihm immer wieder dicke Schmatzer gibt, schaut der Einjährige ziemlich verdattert in die Kamera. Auf den neuen Aufnahmen ist zudem klar erkennbar: Aire ist seiner Schwester Stormi wie aus dem Gesicht geschnitten.

Nach gut einem Jahr ohne ein Foto hatten sich Kylies Fans zuletzt über einen ganzen Haufen Schnappschüsse des Lockenkopfes freuen dürfen. Anlässlich seines ersten Geburtstags hatte Kylie bereits einen niedlichen Zusammenschnitt an Clips gepostet: "Mein Sohn, mein Mond, meine Sterne. Das beste Jahr meines Lebens mit dir!", hatte sie dazu geschrieben.

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

Instagram / kyliejenner Aire Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire

