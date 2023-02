Beim Turmspringen: René Cassellys Trommelfelle sind geplatzt

Schmerzhafte Nachrichten von René Casselly (26)! Der Zirkusartist wurde als Kandidat für das morgige RTL Turmspringen angekündigt. Das Training für die TV-Show ist allerdings recht gefährlich. Unter anderem Vanessa Mariposa (30) hat sich gerade erst fies verletzt und musste das Handtuch werfen. Jetzt hat es auch den einstigen Let's Dance-Sieger erwischt: Renés Trommelfelle sind geplatzt und seine Teilnahme steht auf der Kippe!

Wie Bild berichtet, hat sich der 26-Jährige beim Training am Donnerstagabend eine böse Verletzung zugezogen. Beide Trommelfälle sollen geplatzt sein. Eigentlich hätte René vom Zehn-Meter-Brett springen sollen. Ob er morgen tatsächlich an den Start gehen darf, wird nun von einem Arzt geprüft. Noch dürfen die Fans des Akrobaten also hoffen, dass er am Freitag zu sehen sein wird.

Dabei hatte sich René vor wenigen Stunden noch euphorisch in seiner Instagram-Story gezeigt. "Wir schnuppern schon mal die Luft in der Berliner Halle. [...] Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe gute Laune", hatte er seinen Followern vorgeschwärmt.

