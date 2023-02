"Turmspringen"-Aus für Vanessa Mariposa: Implantat gerissen?

Langsam aber sicher steht fest: Das RTL Turmspringen ist ganz schön gefährlich für die Teilnehmer! Schon in der vergangenen Ausgabe verletzten sich gleich mehrere Kandidaten – oder schieden sogar ganz aus dem TV-Wettbewerb aus. Besonders heftig erwischte es 2022 Thorsten Legat (54): der einstige Profifußballer zog sich beim Training einen Hodenanriss zu, woraufhin das Ei schließlich entfernt werden musste. Auch auf Vanessa Mariposa (30) kommt jetzt wohl eine OP zu: Sie hat sich beim "Turmspringen" fies verletzt!

Auf Social Media hatte sie in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Blessuren dokumentiert: Darunter eine aufgerissene, blutige Lippe und zahlreiche Blutergüsse an den Beinen. Doch im RTL-Interview verkündete Vanessa jetzt, dass sie am Freitag nicht antreten kann und aufgeben muss. Der Grund: "Mein Beckenknochen ist geprellt. Meine Lippe ist aufgeschlagen, meine Zähne tun weh. Und es besteht der Verdacht, dass mein Brustimplantat gerissen ist." Weiter betonte der Reality-TV-Star: "Es gibt Menschen, die dafür gemacht sind. Und ich bin dafür einfach überhaupt nicht gemacht..."

Vanessas Ausfall soll laut Bild auch der Grund sein, warum Luigi Birofio (23) jetzt spontan an der Show teilnimmt! Der Dschungelcamper trainiere nun fleißig, wie er bereits im Netz zeigte. Ob er wohl mit so wenig Vorlauf trotzdem gut abschneiden wird? Das "RTL Turmspringen" läuft am Freitag um 20:15 Uhr. Werdet ihr einschalten? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa beim Training fürs Turmspringen

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposas Verletzungen durchs Turmspringen

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de