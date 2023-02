Cherry Valentine hatte vor Tod mit Berühmtheit zu kämpfen

Cherry Valentine (✝28) scheint vor ihrem Tod sehr gelitten zu haben. Vergangenen September hatte die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass die Dragqueen verstorben ist. Bekanntheit hatte George Ward, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen hieß, durch seine Teilnahme an der britischen Version von RuPaul's Drag Race erlangt. Damals landete er auf dem zwölften Platz. Nun gibt es neue Details zum tragischen Tod des Briten: Cherry hatte vor seinem Ableben wohl mit seiner großen Bekanntheit zu kämpfen.

Wie The Sun nun berichtet, wurde bei einer Untersuchung festgestellt, dass die Dragqueen nach ihrer "RuPaul's Drag Race"-Teilnahme wohl sehr unter ihrem Ruhm gelitten hat. So schilderte ihre Mitbewohnerin in dem Obduktionsbericht, dass sie in den Wochen vor Cherrys Tod eine Veränderung in ihrem Schlafverhalten bemerkt habe. "[Kate] erklärte, dass er normal zu sein schien, aber in letzter Zeit bemerkte, dass er lange schlief und spät aufstand", ist dem Bericht zu entnehmen. Weiter heißt es, dass ein Ex-Partner des Webstars sich kurz davor verlobt habe und er unter Depressionen gelitten habe.

Es wird berichtet, dass Cherrys Mitbewohnerin an dem schicksalsvollen Tag von einem Konzert nach Hause kam und ein Kleiderschrank die Schlafzimmertür versperrte. Als Kate die Tür nicht eigenständig aufstemmen konnte, rief sie den Notdienst, der den Briten noch am Unfallort für tot erklärte. Der stellvertretende Gerichtsmediziner Dr. Peter Straker kam zu dem Schluss, dass es sich um Selbstmord handelte.

