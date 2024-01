Verrückter Emmy-Look: Wer steckt unter diesem grünen Kostüm?

Es ist ein etwas anderes Outfit... Gestern Abend stand die wegen des Streiks in Hollywood auf dieses Jahr verschobene Emmy Awards-Verleihung an – und die Gästeliste bestand selbstverständlich aus der Crème de la Crème des Filmbusiness. So begeisterten beispielsweise Selena Gomez (31) und Katherine Heigl (45) mit ihren wunderschönen Roben. Dieser Look stach auf dem roten Teppich aber besonders heraus: Ein Star erschien nämlich als grüner Kobold!

Als die RuPaul's Drag Race-Stars gemeinsam auf dem Red Carpet für die Fotografen posierten, fiel ein grünes Wesen auf. Zwischen Luxx Noir London und Marcia Marcia Marcia posierte jemand kostümiert. Einige Instagram-Nutzer spekulierten, dass es Heidi Klum (50) oder Doja Cat (28) sein könnte. Die Modelmama verkleidet sich an Halloween nur allzu gerne – die Sängerin erschien schon öfter auf großen Events in Kostümen.

Eine der beiden Ladys steckt jedenfalls nicht darunter: Es ist nämlich Princess Poppy! Die Dragqueen ist bekannt aus der 15. Staffel von RuPauls (63) unterhaltsamen Sendung. Im Netz wird die Berühmtheit für den Look total gefeiert! "So legendär, oh mein Gott", und "Die Tatsache, dass dies die gesamte Paparazzi-Branche hops genommen hat", meinen zwei Nutzer auf Social Media.

Instagram / poppyprincesspoppy Princess Poppy, 2020

Instagram / poppyprincesspoppy Poppy Princess, Drag Queen

Getty Images Princess Poppy, "RuPaul's Drag Race"-Event 2023

