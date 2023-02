Fans sind besorgt: Funkstille bei schwangerer Stacey Solomon

Was ist los bei Stacey Solomon (33)? Die einstige X Factor-Kandidatin verkündete im Dezember, dass sie wieder schwanger ist. Für sie ist es schon das fünfte Kind. Vor über drei Tagen postete die Britin noch ein Bild von ihrem kugelrunden Babybauch und deutete an, dass die Geburt kurz bevorsteht. Seither hat sie sich im Netz nicht mehr gemeldet. Staceys Follower sind von der ungewohnten Funkstille jedoch beunruhigt...

In der Kommentarspalte ihres neuesten Instagram-Posts zeigen sich einige Follower besorgt. "Kommt noch jemand immer wieder zurück, um zu sehen, ob es Neuigkeiten gibt?", schrieb ein User. Damit stand er nicht alleine da. "Sie hat selten so lange kein Update geben", merkte ein anderer Nutzer an. Ein weiterer versuchte, etwas Hoffnung zu verbreiten: "Ich hoffe, alles läuft gut für sie."

Anderer Mitglieder ihrer Community hingegen sind überzeugt, dass bei Stacey alles bestens ist und sie die Geburt ihrer Tochter bereits hinter sich hat. "Ich glaube, sie hat sie schon bekommen. Sie hält es dieses Mal bestimmt nur privater", kommentierte ein Follower.

Stacey Solomon und Joe Swash, Influencer

Stacey Solomon im Januar 2023

Stacey Solomon im Februar 2023

