Kurz vor der Geburt: Stacey Solomon zeigt ihre XXL-Kugel

Stacey Solomon (33) genießt die letzten Tage ihrer Schwangerschaft! Die einstige X Factor-Kandidatin erwartet derzeit ihr fünftes Kind. Sie und ihr Partner Joe Swash dürfen sich auf ein Mädchen freuen. Zeitweise hatten ihre Fans sogar schon vermutet, dass ihr Nachwuchs bereits da ist. Schon bald ist es tatsächlich so weit: Wie die Britin verraten hat, wird es ein Februar-Baby. Kurz vor der Geburt zeigte Stacey nun noch mal ihre Babykugel und bedanke sich für die Zeit.

Via Instagram teilte die 33-Jährige ein Foto, auf dem sie ihren nackten Babybauch präsentiert. Offenbar geht Stacey davon aus, nicht mehr lange schwanger zu sein. "Danke für alles, Bauch. Ich bin mit diesem Gefühl aufgewacht und nur für den Fall, dass ich morgen nicht dazu komme, es zu sagen: Ich bin so dankbar", schrieb die Musikerin. Das gelte für jede einzelne Schwangerschaft. Lange wird es also nicht mehr dauern, bis sie ihre Tochter im Arm halten kann.

Welchen Namen die Kleine tragen wird, behält Stacey bisher noch für sich. Ihre Instagram-Follower sind aber überzeugt, bereits einen Hinweis erspäht zu haben. In der Deko für ihre Babyparty gab es Perlen zu sehen. "Kann es sein, dass du sie Pearl nennst?", mutmaßte deshalb einer ihrer Fans.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash im Januar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Januar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon bei ihrer Babyparty im Januar 2023

