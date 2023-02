Harte Enthüllungen im Buch: Prinz Harry bereut gar nichts!

Prinz Harry (38) steht zu seinen Taten! Der britische Royal sorgte mit seinem Buch "Reserve" für große Schlagzeilen: In den Memoiren gibt der Rotschopf nicht nur intime Einblicke in sein Seelenleben, sondern erhebt auch schwere Vorwürfe gegen seine Familie. Unter anderem schreibt er von einem gewaltsamen Angriff seines Bruders Prinz William (40). Die Angehörigen des zweifachen Vaters sollen schockiert von den Aussagen sein – doch Harry juckt das offenbar gar nicht!

Das verriet nun ein Insider gegenüber Page Six. Die Quelle verriet, Prinz Harry bei der Hochzeit von Ellen DeGeneres (65) getroffen und mit ihm gesprochen zu haben. "Harry sagte, er sei sehr glücklich über den Erfolg des Buches und die Reaktionen darauf!", erklärte der Gast und ergänzte: "Er sagte, er bedauere keine der Enthüllungen und sei erleichtert, dass er seine Geschichte in die Welt gebracht habe."

Nach den Enthüllungen seines Bruders soll vor allem William so richtig sauer sein. Vater Charles (74) hingegen ist angeblich nicht so schlecht auf seinen Jüngsten zu sprechen: Der Monarch soll sich sogar eine Rückkehr Harrys in das englische Königshaus wünschen, wie ein Insider kürzlich verraten hatte.

Getty Images Prinz Harrys Buch "Reserve"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham im Dezember 2017

MEGA König Charles III. im Januar 2023

