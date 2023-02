Royale Versöhnung? König Charles wünscht sich Harry zurück

Hat der Familienstreit bald ein Ende? Prinz Harry (38) packte in seinen Memoiren "Reserve" komplett aus. Damit sorgte er für ordentlich Zoff in der royalen Familie. Schon 2020 war der Skandal-Prinz von seinen königlichen Pflichten zurückgetreten und mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) nach Kalifornien gezogen. Seinem Vater scheint das trotz der Streitigkeiten aber nicht zu gefallen – König Charles (74) würde Harry offenbar gerne wieder aufnehmen!

Wie ein Insider Radar berichtete, habe ein Passant den 74-Jährigen bei einem Besuch an der University of London gefragt, ob er seinen Sohn wieder zurückholen könne. Erst habe der König die Frage nicht verstanden und verdutzt gefragt, wer denn gemeint sei. Mit einem Lachen soll er dann auf die Frage ganz ehrlich geantwortet haben: "Das wäre schön."

Am 6. Mai 2023 wird die offizielle Krönungszeremonie des Nachfolgers von Queen Elizabeth (✝96) stattfinden. Auch bei diesem Event wünsche sich der Thronerbe Unterstützung von beiden Söhnen. "Es ist so ein bedeutendes Ereignis für Charles [...]. Er würde Harry gerne wieder in der Familie haben", hatte ein Palast-Insider People zuvor verraten. Ob der Rotschopf bei der Veranstaltung tatsächlich dabei sein wird, ist aber nicht bekannt.

