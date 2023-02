"Make Love, Fake Love"-Fummelei: Luisa verunsichert von Max!

Ist Make Love, Fake Love wirklich bloß ein Spiel für Kandidat Max? Der Hottie gehört zu den Teilnehmern, die heimlich eine Freundin haben, aber trotzdem versuchen, Single Lady Yeliz Koc (29) um den Finger zu wickeln. Eigentlich hatten er und seine Partnerin Luisa für dieses Spiel vorab Grenzen festgesteckt – die er aber längst überschritten hat: Max hat Yeliz bei einer heißen Knutsch-Session offenbar mit der Hand befriedigt! Ist das wirklich noch gespielt oder hat der Beau vielleicht doch Interesse an der hübschen Influencerin? Seine Freundin kann es nicht mehr differenzieren...

Luisa zeigte sich im Promiflash-Interview jetzt total verunsichert, was ihren Freund angeht: "Ab diesem Zeitpunkt konnte ich Max überhaupt nicht mehr einschätzen. Die einzige Frage in meinem Kopf war: Liebt er mich noch?", beteuerte sie. War ihr denn klar, dass er sich vielleicht nicht an die vereinbarten Grenzen halten würde? "Bei der Badewannen-Szene wurde ich schon misstrauisch und war deshalb schon sehr ängstlich. Als ich die Aufnahmen von der gemeinsamen Nacht dann sah, hat sich meine Angst bestätigt."

Auch Max äußerte sich inzwischen zu der Aktion – sein Statement dürfte Luisa wohl überhaupt nicht gefallen: "Es ist natürlich klar, dass man so was nicht macht. Mein Problem ist aber: Ich hab kein schlechtes Gewissen und da überschreitet man eine Grenze vielleicht etwas leichter", erklärte er im Promiflash-Interview. "Ich hatte nicht geplant, Yeliz wirklich näherzukommen. Aber in dem Moment hat es sich mit ihr 100 Prozent richtig angefühlt."

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Luisa, Partnerin eines "Make Love, Fake Love"-Teilnehmers

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

