Neu-Mama Paris Hilton bezaubert in hellblauem Spitzenkleid

Paris Hilton (41) strahlt bis über beide Ohren! Vor einigen Wochen hatte die Beauty die Welt mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum durfte das It-Girl mithilfe einer Leihmutter eine Tochter auf der Welt begrüßen. Seitdem sprach sie auch bereits mehrfach darüber, wie glücklich sie ihr Alltag als Mama macht. Nun wurde Paris erneut bestens gelaunt gesehen.

Am Freitag besuchten die 41-Jährige und ihr Liebster ein Event in Miami, für das sie sich ordentlich in Schale schmissen. In einem hellblauen Spitzenkleid mit Blumendetails war sie perfekt für einen sonnigen Tag in tropischem Klima gekleidet. Ihren Look rundete die Blondine schließlich mit einer Sonnenbrille, Leder-Heels sowie einer Luxus-Handtasche ab – alles in schlichtem Weiß gehalten. Augenscheinlich war Paris in bester Laune, denn sie posierte immer wieder lächelnd für die Fotografen. Auch mit ihrem Schatz ließ sie sich mehrfach händchenhaltend ablichten.

Erst vor einigen Tagen hatten die Eheleute auf dem roten Teppich nur so um die Wette gestrahlt. Bei der jährlichen Pre-Grammy-Gala von Clive Davis (90) zogen sie alle Blicke auf sich. Von dem besonderen Abend veröffentlichte Paris anschließend auch einen Eindruck auf ihrem Instagram-Profil. "Das erste Mal als Mama und Papa ausgehen", schrieb sie unter dem Beitrag.

Anzeige

BACKGRID/MEGA Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige

BACKGRID/MEGA Paris Hilton, It-Girl

Anzeige

BACKGRID/MEGA Paris Hilton und Carter Reum im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de