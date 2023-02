Neu-Eltern Paris und Carter Reum strahlen auf dem Red Carpet

Paris Hilton (41) und Carter Reum sind als Eltern auf dem roten Teppich zurück! Die Hotelerbin verkündete erst vor wenigen Tagen die frohe Botschaft der Geburt ihres ersten Kindes. Paris' Fans wissen, die Blondine liebt den glamourösen Auftritt – deshalb ließ der erste als Neu-Mama auch nicht lange auf sich warten: Paris und Carter gehen zum ersten Mal als frischgebackene Eltern aus!

"Erstes Mal ausgehen als Mama und Papa", schreibt die 41-Jährige unter ihre Fotos im Netz. Die Bilder zeigen sie und ihren Ehemann fein herausgeputzt in edler Abendrobe: Paris im funkelnden schwarzen Glitzerkleid – Carter mit taubenblauem Samt-Sakko. Im Glamour-Look seien die beiden, wie Daily Mail berichtet, unterwegs zur jährlichen Pre-Grammy Gala von Clive Davis (90) gewesen.

Am 25. Januar veröffentlichte die gebürtige New Yorkerin ein Foto auf Instagram, mit dem sie die Geburt ihres Kindes bekannt gab. Auf dem Bild ist zu sehen, wie sie die Hand eines Babys hält, das ihren Daumen greift. "Du wirst immer geliebt", betonte Paris in der Bildunterschrift und fügte ein blaues Herz-Emoji hinzu.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum auf der Pre-Grammy Gala 2023

Getty Images Paris Hilton, November 2022

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihr Baby

