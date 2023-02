Niedlich: Loredana Wollny teilt erstes Familienfoto zu dritt

So schön strahlen sie zusammen. Loredana Wollny (18) ist das jüngste Töchterchen von Silvia Wollny (58) und hat jetzt schon dazu beigetragen, die Gene der Riesenfamilie weiterzugeben. Noch vor dem neuen Jahr ist sie Mutter von ihrem Sohn Aurelio geworden. Bereits davor hatte sie sich dazu entschieden, das Gesicht ihres Freundes öffentlich zu zeigen – bis dahin hatte sie ihn auf Fotos immer unkenntlich gemacht. Nun teilte Loredana ein niedliches Familienbild auf Social Media.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 18-Jährige ein Bild, auf dem sie mit ihrem Freund zu sehen ist. Sie stehen an einem wunderschönen Strand, an dem gerade die Sonne untergeht. Dabei umarmen sie sich liebevoll. Vor ihnen steht ein Kinderwagen, in dem wohl das ganze Glück ihrer Welt liegt – ihr Sohn. Loredana kommentierte die Aufnahme mit den wundervollen Worten: "Familie bedeutet für den Rest deines Lebens nie wieder allein zu sein."

Auch wenn sie ihr Glück derzeit regelmäßig auf ihrem Social-Media-Kanal teilt, ist die Situation als Mama immer noch sehr neu für Loredana. "Manchmal ist es echt viel, aber ich mache alles super gern und es macht mir sehr viel Spaß", erklärte sie.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny (r.) und ihr Freund, 2023

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund und ihrem Sohn

