Süße Bilder: Fiona Erdmann ist dankbar für ihre "zwei Mäuse"

Fiona Erdmann (34) genießt ihr Mamaglück! Mit ihrer Familie hat sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein Leben in Dubai aufgebaut. Sie und ihr Partner Moe haben inzwischen zwei Kinder. Sohnemann Leo hatte im August 2021 das Licht der Welt erblickt, Töchterchen Neyla folgte dann im vergangenen Mai. Jetzt teilte Fiona schöne Bilder mit ihrem Nachwuchs und schrieb emotionale Zeilen.

Via Instagram teilte die 34-Jährige Schnappschüsse von einem Familientag am Strand. Unter einer Schar von Möwen lacht Fiona mit ihren Kids in die Kamera. Die Gesichter der Kleinen werden jedoch von einem Herz-Emoji verdeckt. "Meine zwei Mäuse. Wie dankbar ich für diese beiden kleinen Wesen bin", schwärmte die Influencerin. Ihr sei bewusst, wie glücklich sie sich schätzen kann, ihre Sprösslinge beobachten zu können, wie sie "spielen und die Welt erkunden."

So viel Zeit für ihre Familie hat Fiona allerdings nicht immer. Die Balance zwischen der Arbeit und ihrem Mamaleben zu finden, fällt ihr nicht leicht. "Man fühlt sich dann immer irgendwie schlecht, egal, wem man sich nun widmet", hatte die gebürtige Saarländerin im November ihren Instagram-Followern berichtet.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Moe und ihren beiden Kids

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

